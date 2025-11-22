VIDEO: Barcelona oslávila návrat na Camp Nou suverénnou výhrou. Rozhodla už v úvode

V neúplnej tabuľke sa dostala do čela.

Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v 13. kole španielskej La Ligy nad Athleticom Bilbao 4:0 a dostali sa na čelo neúplnej tabuľky o skóre pred Real Madrid.

„Biely balet" má však zápas k dobru. Dva góly Barcelony vsietil Ferran Torres, ďalšie pridali Robert Lewandowski a Fermin Lopez.

VIDEO: Druhý gól Barcelony

Práce na rekonštrukcii domovského stánku Barcelony sprevádzali oneskorenia, problémy a pri prvom súboji od návratu nebola k dispozícii kompletná kapacita štadióna.

Po ukončení všetkých prác pojme Camp Nou až 105.000 fanúšikov.

Hráči Celty Vigo uspeli na pôde Deportiva Alaves 1:0 a v tabuľke sa posunuli na 10. miesto. O ich triumfe rozhodol v 55. minúte Iago Aspas z pokutového kopu.

La Liga - 13. kolo:

FC Barcelona - Athletic Bilbao 4:0 (2:0)

Góly: 45+3. a 90. Torres, 4. Lewandowski, 48. Lopez

ČK: 54. Sancet (Bilbao)

Deportivo Alaves - Celta Vigo 0:1 (0:0)

Gól: 55. Aspas (z 11 m)

Osasuna Pamplona - Real Sociedad San Sebastian 1:3 (1:0)

Góly: 42. Catena – 53. Mendez, 59. Guedes, 82. Barrenetxea

ČK: 82. Arguibide (Osasuna)

