Bayern pokračuje v dominancii. Po jasnej výhre bude sviatkovať s pohodlným náskokom

Luis Diaz oslavuje gól.
Luis Diaz oslavuje gól. (Autor: TASR/DPA via AP)
TASR|21. dec 2025 o 20:15
Mainz remizoval so St. Pauli.

Futbalisti Bayernu Mníchov sa rozlúčili s rokom 2025 víťazne. V nedeľnom stretnutí 15. kola nemeckej Bundesligy triumfovali na trávniku Heidenheimu jednoznačne 4:0.

V prvom polčase sa presadili Josip Stanišič a Michael Olise, v závere duelu spečatili víťazstvo Luis Diaz s Harrym Kaneom.

Obhajcovia majstrovského titulu sú na čele tabuľky s deväťbodovým náskokom pred Borussiou Dortmund.

Hráči FSV Mainz remizovali so St. Pauli 0:0. V tejto sezóne bodovali len šiestykrát a v tabuľke sú naďalej poslední.

Mužstvo z Hamburgu figuruje o dve pozície vyššie na 16. mieste.

Bundesliga - 15. kolo

FSV Mainz - FC St. Pauli 0:0

1. FC Heidenheim - Bayern Mníchov 0:4 (0:2)

Góly: 15. Stanišič, 32. Olise, 86. Diaz, 90.+2 Kane

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    dnes 20:15
