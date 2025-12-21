Bayern pokračuje v dominancii. Po jasnej výhre bude sviatkovať s pohodlným náskokom

Futbalisti Bayernu Mníchov sa rozlúčili s rokom 2025 víťazne. V nedeľnom stretnutí 15. kola nemeckej Bundesligy triumfovali na trávniku Heidenheimu jednoznačne 4:0.
V prvom polčase sa presadili Josip Stanišič a Michael Olise, v závere duelu spečatili víťazstvo Luis Diaz s Harrym Kaneom.
Obhajcovia majstrovského titulu sú na čele tabuľky s deväťbodovým náskokom pred Borussiou Dortmund.
Hráči FSV Mainz remizovali so St. Pauli 0:0. V tejto sezóne bodovali len šiestykrát a v tabuľke sú naďalej poslední.
Mužstvo z Hamburgu figuruje o dve pozície vyššie na 16. mieste.
Bundesliga - 15. kolo
FSV Mainz - FC St. Pauli 0:0
1. FC Heidenheim - Bayern Mníchov 0:4 (0:2)
Góly: 15. Stanišič, 32. Olise, 86. Diaz, 90.+2 Kane