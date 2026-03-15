VIDEO: Obert dostal v Taliansku červenú kartu. Suslov nezabránil prehre Verony

Futbalisti Cagliari Calcio prehrali v nedeľňajšom stretnutí 29. kola talianskej Serie A na pôde Pisy 1:3.
Slovenský obranca Adam Obert nastúpil v základnej zostave hostí, no zápas nedohral, v 81. minúte dostal po druhej žltej karte červenú.
Prvú dostal v 59. minúte za filmovanie, druhú za podkopnutie súpera. Pisa hrala v desiatich už od 37. minúty, keď dostal priamu červenú kartu Rafiu Durosinmi.
Dvoma gólmi pomohol domácim k víťazstvu Antonio Caracciolo. Cagliari prehralo druhý zápas za sebou a v tabuľke figuruje priebežne na 15. mieste.
Pisa ukončila sériu 17 duelov bez víťazstva a posunula sa z poslednej priečky na devätnástu pred Hellas Verona.
Ten spadol na 20. miesto po tom, čo prehral doma s FC Janov 0:2. Slovenský reprezentant Tomáš Suslov nastúpil za domácich v 65. minúte.
Serie A - 29. kolo
Hellas Verona - FC Janov 0:2 (0:0)
Góly: 61. Vitinha, 86. Östigaard
/T. Suslov (Hellas) hral od 65. min/
SC Pisa - Cagliari Calcio 3:1 (1:0)
Góly: 52. a 54. Caracciolo, 9. Moreo (z 11 m) – 67. Pavoletti
ČK: 37. Durosinmi - 81. Obert po 2. ŽK
Sassuolo Calcio - FC Bologna 0:1 (0:1)
Gól: 6. Dallinga