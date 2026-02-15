Tréner šetril Hancka a ďalších pred dôležitým zápasom. Výsledkom bola hladká prehra

Carlos Martin v drese Atlética.
Carlos Martin v drese Atlética. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. feb 2026 o 18:26
Atlético prehralo na pôde Raya Vallecano 0:3.

Futbalisti Athletica Bilbao vyhrali v nedeľnom zápase 24. kola španielskej La Ligy na pôde Realu Oviedo 2:1.

Posledný tím tabuľky siahal na prekvapivý výsledok, keď viedol 1:0, no Bilbao otočilo v priebehu druhého polčasu. Oviedo je sedem bodov pod pásmom zostupu, jeho nedeľný súper figuruje na deviatom mieste.

Atlético Madrid prehralo na pôde Raya Vallecano 0:3. Favorit stretnutia triumfoval vo štvrtok v prvom semifinále Španielskeho pohára nad Barcelonou nečakane vysoko 4:0 a v stredu ho čaká úvodné play off o vyraďovaciu fázu Ligy majstrov na pôde Clubu Bruggy.

Tréner Diego Simeone tak nepostavil do základu niekoľko ťahúňov vrátane slovenského obrancu Dávida Hancka.

Jeho tím prehrával v polovici zápasu 0:2, a tak kouč v polčase minul všetkých päť striedaní, ale zvrat v dueli to neprinieslo. Atletico je v neúplnej tabuľke tretie, Vallecano poskočilo zo zóny zostupu na šestnáste miesto.

La Liga - 24. kolo

Rayo Vallecano - Atlético Madrid 3:0 (2:0)

Góly: 40. Perez, 45. Valentin, 76. Mendy

Real Oviedo - Athletic Bilbao 1:2 (1:0)

Góly: 30. Chaira - 58. Jauregizar, 71. Sancet (z 11 m)

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Tréner šetril Hancka a ďalších pred dôležitým zápasom. Výsledkom bola hladká prehra
    dnes 18:26
