Tréner šetril Hancka a ďalších pred dôležitým zápasom. Výsledkom bola hladká prehra

Futbalisti Athletica Bilbao vyhrali v nedeľnom zápase 24. kola španielskej La Ligy na pôde Realu Oviedo 2:1.
Posledný tím tabuľky siahal na prekvapivý výsledok, keď viedol 1:0, no Bilbao otočilo v priebehu druhého polčasu. Oviedo je sedem bodov pod pásmom zostupu, jeho nedeľný súper figuruje na deviatom mieste.
Atlético Madrid prehralo na pôde Raya Vallecano 0:3. Favorit stretnutia triumfoval vo štvrtok v prvom semifinále Španielskeho pohára nad Barcelonou nečakane vysoko 4:0 a v stredu ho čaká úvodné play off o vyraďovaciu fázu Ligy majstrov na pôde Clubu Bruggy.
Tréner Diego Simeone tak nepostavil do základu niekoľko ťahúňov vrátane slovenského obrancu Dávida Hancka.
Jeho tím prehrával v polovici zápasu 0:2, a tak kouč v polčase minul všetkých päť striedaní, ale zvrat v dueli to neprinieslo. Atletico je v neúplnej tabuľke tretie, Vallecano poskočilo zo zóny zostupu na šestnáste miesto.
La Liga - 24. kolo
Rayo Vallecano - Atlético Madrid 3:0 (2:0)
Góly: 40. Perez, 45. Valentin, 76. Mendy
Real Oviedo - Athletic Bilbao 1:2 (1:0)
Góly: 30. Chaira - 58. Jauregizar, 71. Sancet (z 11 m)