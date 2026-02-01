VIDEO: Napínavý zápas rozhodol Šeško. Man United doma zvládli päťgólovú drámu

Futbalisti Manchestru United zvládli úspešne aj svoj tretí zápas po príchode dočasného kouča Michaela Carricka na ich lavičku.
V nedeľnom súboji 24. kola vyhrali nad Fulhamom 3:2 gólom Benjamina Šeška v nadstavení a v tabuľke im patrí štvrtá priečka s 12-bodovým mankom na lídra Arsenal.
„Červení diabli“ dokázali v predchádzajúcich kolách zdolať Manchester City i Arsenal a víťaznú šnúru natiahli proti Fulhamu.
Po necelých dvadsiatich minútach poslal United do vedenia Brazílčan Casemiro, ktorý sa presadil prudkou hlavičkou z piatich metrov po štandardke Bruna Fernandesa z pravej strany.
VIDEO: Víťazný gól Šeška
Po zmene strán práve Casemiro vysunul krajana Matheusa Cunhu a ten pridal v 56. minúte druhý gól domácich. Fulham mohol o chvíľu neskôr duel zdramatizovať, no zásah Jorgeho Cuencu neplatil pre ofsajd.
Hostia však v závere dokázali vyrovnať. Najskôr znížili vďaka úspešnej penalte Raula Jimeneza v 85. minúte a v prvej minúte nadstavenia dal na 2:2 Kevin.
Hrdinom domácich sa stal striedajúci slovinský útočník Šeško, ktorý sa v 94. minúte po prihrávke Fernandesa s loptou otočil a presnou strelou rozhodol - 3:2.
Manchester United sa priblížil na rozdiel piatich bodov k Aston Ville, ktorá na domácej pôde zakopla s Brentfordom.
Hostia pritom hrali od 42. minúty bez vylúčeného nemeckého stredopoliara Kevina Schadeho, keď po odohraní lopty zasiahol Mattyho Casha a videl priamu červenú kartu.
„Villans“ však presilovku nevyužili, naopak inkasovali ešte pred prestávkou, keď sa presadil Dango Ouattara. Brentford tesný náskok udržal a v tabuľke sa posunul na siedmu priečku.
Nottingham Forest remizoval s Crystal Palace 1:1. Na gól Morgana Gibbsa-Whitea reagoval na druhej strane z penalty Ismaila Sarr.
Premier League - 24. kolo:
Nottingham Forest – Crystal Palace FC 1:1 (1:1)
Góly: 5. Gibbs-White – 45.+2 Sarr (z 11 m), ČK: 45.+1 N. Williams (Nottingham)
Aston Villa FC – Brentford FC 0:1 (0:1)
Gól: 45.+2 Ouattara, ČK: 42. Schade
Manchester United – Fulham FC 3:2 (1:0)
Góly: 19. Casemiro, 56. Cunha, 90.+4 Šeško - 85. Jimenez (z 11 m), 90.+1 Kevin