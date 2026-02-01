VIDEO: Napínavý zápas rozhodol Šeško. Man United doma zvládli päťgólovú drámu

Manchester zvíťazil tretíkrát v rade.

Futbalisti Manchestru United zvládli úspešne aj svoj tretí zápas po príchode dočasného kouča Michaela Carricka na ich lavičku.

V nedeľnom súboji 24. kola vyhrali nad Fulhamom 3:2 gólom Benjamina Šeška v nadstavení a v tabuľke im patrí štvrtá priečka s 12-bodovým mankom na lídra Arsenal.

„Červení diabli“ dokázali v predchádzajúcich kolách zdolať Manchester City i Arsenal a víťaznú šnúru natiahli proti Fulhamu.

Po necelých dvadsiatich minútach poslal United do vedenia Brazílčan Casemiro, ktorý sa presadil prudkou hlavičkou z piatich metrov po štandardke Bruna Fernandesa z pravej strany.

VIDEO: Víťazný gól Šeška

Po zmene strán práve Casemiro vysunul krajana Matheusa Cunhu a ten pridal v 56. minúte druhý gól domácich. Fulham mohol o chvíľu neskôr duel zdramatizovať, no zásah Jorgeho Cuencu neplatil pre ofsajd.

Hostia však v závere dokázali vyrovnať. Najskôr znížili vďaka úspešnej penalte Raula Jimeneza v 85. minúte a v prvej minúte nadstavenia dal na 2:2 Kevin.

Hrdinom domácich sa stal striedajúci slovinský útočník Šeško, ktorý sa v 94. minúte po prihrávke Fernandesa s loptou otočil a presnou strelou rozhodol - 3:2.

Manchester United sa priblížil na rozdiel piatich bodov k Aston Ville, ktorá na domácej pôde zakopla s Brentfordom.

Hostia pritom hrali od 42. minúty bez vylúčeného nemeckého stredopoliara Kevina Schadeho, keď po odohraní lopty zasiahol Mattyho Casha a videl priamu červenú kartu.

„Villans“ však presilovku nevyužili, naopak inkasovali ešte pred prestávkou, keď sa presadil Dango Ouattara. Brentford tesný náskok udržal a v tabuľke sa posunul na siedmu priečku.

Nottingham Forest remizoval s Crystal Palace 1:1. Na gól Morgana Gibbsa-Whitea reagoval na druhej strane z penalty Ismaila Sarr.

Premier League - 24. kolo:

Nottingham Forest – Crystal Palace FC 1:1 (1:1)

Góly: 5. Gibbs-White – 45.+2 Sarr (z 11 m), ČK: 45.+1 N. Williams (Nottingham)

Aston Villa FC – Brentford FC 0:1 (0:1)

Gól: 45.+2 Ouattara, ČK: 42. Schade

Manchester United – Fulham FC 3:2 (1:0)

Góly: 19. Casemiro, 56. Cunha, 90.+4 Šeško - 85. Jimenez (z 11 m), 90.+1 Kevin

Tabuľka Premier League

Premier League

