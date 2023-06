Česko zdolalo obhajcov titulu z Nemecka, Angličania si zaistili postup

BUKUREŠŤ. Futbalisti Anglicka si zabezpečili postup do štvrťfinále ME hráčov do 21 rokov.

V nedeľu vyhrali v gruzínskom Kutaisi nad rovesníkmi z Izraela 2:0 a po dvoch dueloch sú na čele C-skupiny s plným počtom bodov.

Druhí sú Česi, ktorí dosiahli cenný triumf nad obhajcom titulu Nemeckom 2:1.

Mladí Taliani získali prvé tri body do tabuľky D-skupiny, keď v rumunskom meste Kluž vyhrali nad Švajčiarskom 3:2.

Na čele tabuľky a blízko postupu sú Francúzi so šiestimi bodmi po triumfe nad Nórskom 1:0.