Skúsený český záložník sa nepriamo rozlúčil s reprezentáciou. Návrat bol len dočasný

Futbalista Vladimír Darida nepriamo oznámil koniec v reprezentácii. Jeho tohtoročný návrat do národného tímu po piatich rokoch sa týkal iba baráže a následných majstrovstiev sveta, nešlo o dlhodobú pomoc.
Ohlasovať jasné ukončenie reprezentačnej kariéry nechcel vzhľadom na to, že už tak raz urobil. Záložník Hradca Králové to povedal v rozhovore s novinármi.
Darida pôvodne ukončil reprezentačnú kariéru už v lete 2021 po majstrovstvách Európy.
Tento rok vo februári ale prijal ponuku na návrat a v marcovej baráži pomohol Česku k prvému postupu na svetový šampionát po 20 rokoch.
Na turnaji v Severnej Amerike zasiahol iba do druhého stretnutia skupinovej fázy s Juhoafrickou republikou (1:1), pri porážkach s Kóreou 1:2 a domácim Mexikom 0:3 zostal na lavičke.
Česi uhrali jediný bod a s MS sa rozlúčili v najkratšom možnom termíne.
"Otázka reprezentácie bola čisto len na baráž a majstrovstvá sveta. Vedeli to (generálny manažér reprezentácií) Pavel Nedvěd aj (bývalý) tréner Miroslav Koubek, s ktorými som to komunikoval.
Na instagrame som to v jednom príspevku napísal medzi riadky. Neprišlo mi úplne, že by som mal znova ukončovať už ukončenú (reprezentačnú) kariéru.
Tréner Hradca Králové David Horejš sa nemusí báť, že by som tu v septembri a októbri, keď je zraz, nebol, "vyhlásil Darida.
Návrat do reprezentácie nepovažoval za dlhodobý. "Bolo to odo mňa myslené tak, že môžem tímu na baráž priniesť nejakú skúsenosť, formu, ktorú som počas jesene a jari mal.
Nebol to návrat ako taký, že budem pokračovať ďalej. Úplne mi neprišlo patričné a nepotreboval som verejne hovoriť, že znova končím, keď som už raz skončil.
To bolo vopred takto dohodnuté, "skonštatoval Darida, ktorý si za národný tím pripísal 80 štartov, v ktorých dal osem gólov.
Po vyradení na MS ukončili reprezentačnú kariéru aj útočník Patrik Schick, stopér Tomáš Holeš a tiež krídelník Václav Černý, ktorý sa ale baráže ani šampionátu nezúčastnil.
Pokračovanie v národnom tíme zvažujú aj obranca Vladimír Coufal a záložník Tomáš Souček.