V Madride to po zlých výsledkoch vrie. Vinícius nechce predĺžiť zmluvu, dôvodom je Alonso

Brazílsky futbalista Vinícius Júnior odmieta predĺžiť zmluvu s Realom Madrid, pokiaľ sa nezlepší vzťah so Xabim Alonsom, tvrdí The Athletic s odvolaním sa na zdroje z prostredia klubu.
Viniciusovi Jr. platí zmluva do konca júna 2027. Rokovania o predĺžení sa začali v januári, no zastali po tom, čo sa obe strany nedokázali dohodnúť.
Zlom nastal v prestížnom El Clásicu, v ktorom krídelník s nevôlou opustil hraciu plochu a kamerám adresoval: "Odchádzam z tohto tímu!"
Brazílčan sa za svoj výbuch ospravedlnil, no trénera Alonsa v danom príspevku na sociálnych sieťach nemenoval.
Španielske médiá po nevydarených výkonoch kráľovského klubu špekulujú, že hráči nerešpektujú nového trénera, nastal akýsi zlom. Real nedokázal zvíťaziť v posledných troch zápasoch. V nedeľu len remizoval na pôde Elche 2:2, Vinícius nastúpil až v druhom polčase.
Dlhodobo sa v španielskej metropole hovorí aj o lukratívnej ponuke zo Saudskej Arábie. Vinícius ju nateraz odmietol.