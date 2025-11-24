V Madride to po zlých výsledkoch vrie. Vinícius nechce predĺžiť zmluvu, dôvodom je Alonso

Vinicius Junior v zápase proti Elche.
Vinicius Junior v zápase proti Elche. (Autor: TASR/AP)
Brazílčanova zmluva platí do júna 2027.

Brazílsky futbalista Vinícius Júnior odmieta predĺžiť zmluvu s Realom Madrid, pokiaľ sa nezlepší vzťah so Xabim Alonsom, tvrdí The Athletic s odvolaním sa na zdroje z prostredia klubu.

Viniciusovi Jr. platí zmluva do konca júna 2027. Rokovania o predĺžení sa začali v januári, no zastali po tom, čo sa obe strany nedokázali dohodnúť.

Zlom nastal v prestížnom El Clásicu, v ktorom krídelník s nevôlou opustil hraciu plochu a kamerám adresoval: "Odchádzam z tohto tímu!"

Brazílčan sa za svoj výbuch ospravedlnil, no trénera Alonsa v danom príspevku na sociálnych sieťach nemenoval.

Španielske médiá po nevydarených výkonoch kráľovského klubu špekulujú, že hráči nerešpektujú nového trénera, nastal akýsi zlom. Real nedokázal zvíťaziť v posledných troch zápasoch. V nedeľu len remizoval na pôde Elche 2:2, Vinícius nastúpil až v druhom polčase.

Dlhodobo sa v španielskej metropole hovorí aj o lukratívnej ponuke zo Saudskej Arábie. Vinícius ju nateraz odmietol.

