Vallecano sa nenaladilo na Slovan najlepšie. S posledným tímom nevyužilo dlhú presilovku

Nobel Mendy.
Nobel Mendy. (Autor: TASR/AP)
23. nov 2025 o 16:16
Vallecano ťahá v La Lige sériu troch duelov bez víťazstva.

Futbalisti Rayo Vallecano sa na štvrtkový duel Konferenčnej ligy v Bratislave nenaladili víťazne.

V nedeľňajšom stretnutí 13. kola španielskej La Ligy remizovali 0:0 na pôde Realu Oviedo, keď nevyužili početnú prevahu po vylúčení domáceho Ilyasa Chairu z 53. minúty.

Za víťazstvom ich mohol nasmerovať Isi Palazon, ale v 67. minúte nepremenil penaltu.

V nadstavenom čase druhého polčasu ešte vyrovnal sily na trávniku Pathe Ciss, keď videl červenú kartu.

Vallecano po remíze s posledným tímom tabuľky ťahá v La Lige sériu troch duelov bez víťazstva, zatiaľ čo Oviedo nezvíťazilo v šiestich ligových zápasoch za sebou.

La Liga - 13. kolo:

Real Oviedo - Rayo Vallecano 0:0

ČK: 53. Chaira - 90.+2 Ciss

Tabuľka La Ligy

La Liga

    dnes 16:16
