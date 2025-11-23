Vallecano sa nenaladilo na Slovan najlepšie. S posledným tímom nevyužilo dlhú presilovku

Futbalisti Rayo Vallecano sa na štvrtkový duel Konferenčnej ligy v Bratislave nenaladili víťazne.
V nedeľňajšom stretnutí 13. kola španielskej La Ligy remizovali 0:0 na pôde Realu Oviedo, keď nevyužili početnú prevahu po vylúčení domáceho Ilyasa Chairu z 53. minúty.
Za víťazstvom ich mohol nasmerovať Isi Palazon, ale v 67. minúte nepremenil penaltu.
V nadstavenom čase druhého polčasu ešte vyrovnal sily na trávniku Pathe Ciss, keď videl červenú kartu.
Vallecano po remíze s posledným tímom tabuľky ťahá v La Lige sériu troch duelov bez víťazstva, zatiaľ čo Oviedo nezvíťazilo v šiestich ligových zápasoch za sebou.
La Liga - 13. kolo:
Real Oviedo - Rayo Vallecano 0:0
ČK: 53. Chaira - 90.+2 Ciss