Hnevá ho postavenie v tíme i nižší plat. Viníciusove požiadavky však Real odmieta

Brazílčanovi poslal po agentovi odkaz, že Real Madrid jeho prehnané požiadavky nespĺňa: "Podpíšeš za našich podmienok alebo môžeš zvažovať prestup!"

Len v sobotu 12. júla oslávil Vinícius 25. narodeniny. Jeho želaním zrejme mohlo byť, aby sa čo najskôr vyriešila jeho požiadavka vedením klubu.

Chce ročný plat 35 miliónov eur - rovnaký ako Mbappé. Momentálne má Brazílčan o desať miliónov eur menej. Takisto žiada predĺženie zmluvy do roku 2029, aktuálna mu vyprší o dva roky.

Ak by sa jeho podmienky splnili, Real by musel do neho investovať o 40 miliónov eur viac. V tom by však boli zahnuté rôzne bonusy.