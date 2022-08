Keď viedol reprezentáciu, vypískali ho. S Plzňou si zahrá Ligu majstrov

V domácej odvete play off proti azerbajdžanskému Karabachu predviedli v druhom polčase heroický obrat a vďaka presným zásahom Jana Kopica a Jana Klimenta zvíťazili 2:1.

"Prežívam fantastické pocity. V minulej sezóne sme získali titul a teraz sme postúpili do skupinovej fázy Ligy majstrov. Na klubovej úrovni je to určite môj najväčší úspech," uviedol pre akreditované médiá kouč Plzne.

Bývalý československý reprezentant to ťažko znášal.

"Počas angažmánu v českej reprezentácii ani po jeho skončení som neprežíval príjemné chvíle. Pýtal som sa sám seba, či mám ešte vôbec trénovať.

Veľmi mi pomohol Zlín, pôsobenie v tomto klube ma nakoplo a dostal som opäť obrovskú chuť do futbalu. Teraz to vyvrcholilo postupom Plzne do Ligy majstrov.

Zlínu som veľmi vďačný. Keby ma vtedy neoslovil, možno dnes už netrénujem," zdôraznil účastník MS 1990 v Taliansku.