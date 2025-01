Bude ako Jamie Vardy? Nedávno hral v Gabčíkove štvrtú ligu, teraz dal gól v Česku

Pred hŕstkou verných priaznivcov kopal štvrtú ligu za Gabčíkovo. Bol amatér, ktorý hral futbal za párky, pivo a drobné na cestu. Jeho kariéra sa však otočila o 180 stupňov. KEVIN ZSIGMOND (26) prestúpil do českého tímu FK Teplice a po sto dňoch trápil na vypredanom Edene Slaviu Praha. „Keď si predstavím, že v Gabčíkove na nás chodilo štyristo ľudí a zrazu som hral pred dvadsaťtisíc fanúšikmi, je to neuveriteľné. Takýto skok sa podarí možno jednému človeku zo stotisíc,“ pre Sportnet prirovnal Kevin Zsigmond, útočník FK Teplice.

Pri svojej premiére v českej Fortuna lige sa okamžite presadil, no jeho zásah z 90. minúty na 1:0 neuznal systém VAR. Skok zo štvrtej do najvyššej českej súťaže bol veľký a vyžiadal si menšie zranenia. Teraz je však odchovanec Senca pripravený ukázať, čo je v ňom. Cez víkend strelil premiérový gól v drese FK Teplice, bolo to v zápase Tipsport ligy proti MFK Chrudim (1:2). O vašom prestupe zo štvrtej slovenskej ligy do najvyššej českej súťaže sa veľa hovorilo. Mnohí neverili, že tak veľký výkonnostný rozdiel zvládnete. Cez víkend ste strelili prvý gól, a tak to vyzerá, že sa vám to podarilo. Aký je to pocit? Skvelý. Konečne som prelomil čakanie a nesmierne si to vážim. Beriem to ako ovocie za robotu, ktorú som tu v Tepliciach odovzdal.

Posledný polrok bol pre mňa náročný, mal som viacero menších zranení. Som však rád, že som sa konečne naštartoval a aktuálne sa cítim veľmi dobre. Tak, ako nikdy predtým.

V článku sa dočítate aj toto: Aké náročné obdobie prekonal? Prečo mal toľko zranení?

Ako si zvykol na prechod zo štvrtej do prvej ligy?

Prečo ho manažér volá slovenský Jamie Vardy?

V Gabčíkove pred hŕstkou divákov. Aké to bolo zrazu hrať proti Slavii Praha?

Pri premiére vo Fortuna lige strelil gól. Pre aký bizarný dôvod ho rozhodca neuznal?

Prichádza silnejší. Aké sú jeho ciele?

Aké zranenia vás postihli? Mal som problémy so zadným stehenným svalom a pretrhnutý väz v kolene. Ako mi bolo povedané, nie každému sa podarí hneď naskočiť z amatérskeho futbalu do tak vysokého tempa a zranenia teda môžu prísť. Treba si uvedomiť, že som prišiel zo štvrtej do prvej ligy. Nemohli sme teda hneď čakať zázraky. Bol to adaptačný polrok, ktorý bol náročný, no teraz konečne naplno trénujem a cítim sa skvele. Premiérový gól za Teplice beriem ako výbornú odozvu za vytrvalosť a nezlomnosť. Pomohol mi po psychickej stránke. Dúfam, že mi tento zásah pomôže do budúcna, že budem sebavedomejší, mať lepší herný prejav a konečne sa budem vedieť ukázať.

Prestúpili ste zo štvrtej do prvej ligy a viackrát ste sa zranili. Nezačali ste o sebe pochybovať? Či to pre vás nebol skutočne veľký skok? Psychicky to pre mňa bolo náročné obdobie, nebol som zvyknutý na takéto absencie. Z mentálnej stránky som sa však zlepšil, preto viem, že sa nesmiem vzdávať. Môj čas príde. Samozrejme, že mi prebehlo hlavou, že si zbalím kufre a idem domov. Pretože som tu sám, bez rodiny a priateľky. Bola to však len chvíľková záležitosť. Pomohli mi rozhovory s vedením klubu, ktoré vo mňa verí a vidí môj potenciál. Bolo mi povedané, že v živote prichádzajú aj chvíle, keď sa nedarí. V týchto situáciách však treba vydržať a kto to dokáže, ten nakoniec vyhrá a dosiahne to, čo chce. Zápas zimnej Tipsport ligy ste nakoniec prehrali 1:2. Mrzelo vás, že váš premiérový zásah nemal víťaznú príchuť? Samozrejme, že by to bolo krajšie. Tieto zápasy však slúžia hlavne na to, aby sme nabehali kilometre a pripravili sa na súťaž. Prioritou je, aby sme sa nezranili!

Ako ste videli svoju gólovú situáciu? Celé mužstvo dobre napádalo, vykryli sme potrebné priestory, vďaka čomu sme získali loptu a prekvapili otvorenú obranu súpera. Keď som sa ocitol v šestnástke, posunul som si loptu na ľavačku a zakončil som do protipohybu brankára. VIDEO: Kevin Zsigmond a jeho premiérový gól za FK Teplice

Po zraneniach ste sa vždy rozbiehali v béčku. Veríte, že tento zásah vám pomôže stať sa pevnou súčasťou A tímu? Dostanete teraz viac šancí? Zatiaľ sa tým nechcem veľmi zaoberať. Dohodli sme sa, že po zdravotných problémoch začnem s béčkom, aby som odohral čo najviac zápasov a dostal sa do pohody. Sústredím sa v prvom rade na seba, aby som podával dobré výkony a moja šanca určite príde. Tréneri a funkcionári mi veria, preto sa v klube cítim dobre. Viackrát mi bolo povedané, že svoj priestor dostanem, takže som pokojný a rozhodne nemám zviazané nohy.

Aká je konkurencia na vašom poste? Dnes ťažko nájdete prvoligové mužstvo, kde nie je konkurencia. Dôležité však je, že v Tepliciach je zdravá konkurencia, takže to neberiem vôbec negatívne. Práve naopak, beriem to ako možnosť zlepšovať sa a keď príde šanca, pridám do mužstva svoje plusy.