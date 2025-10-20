VIDEO: Fanúšikovia Celticu sa búria. Ihrisko zahádzali loptičkami a pomarančmi

DUNDEE. Nedeľný zápas škótskej futbalovej ligy medzi Dundee FC a Celticom Glasgow (2:0) musel rozhodca prerušiť krátko po úvodnom výkope po tom, ako fanúšikovia hostí zahádzali hraciu plochu v okolí šestnástky tenisovými loptičkami a pomarančmi.
Týmto spôsobom vyjadrili protest proti krokom vedenia klubu.
Ako informovala agentúra AP, hráči a členovia realizačného tímu po prerušení pomohli zozbierať predmety z trávnika.
Obhajca titulu napokon podľahol Dundee 0:2 a po zápase ho vlastní fanúšikovia vypískali. Celtic utrpel prvú prehru na ihrisku tohto súpera od roku 1988. V tabuľke zaostáva za lídrom Hearts o päť bodov.
VIDEO: Fanúšikovia Celticu na protest zahádzali ihrisko tenisovými loptičkami
Priaznivci Celticu počas stretnutia skandovali pokriky na adresu šéfa exekutívy Michaela Nicholsona a prezidenta Petra Lawwella. Jeden z transparentov vyzýval na „odvolanie predstavenstva klubu“.
Fanúšikovia cítia hnev po skorom vyradení v Lige majstrov, v keď Celtic nestačil v play off na Kajrat Almaty, a nepáči sa im údajná „archaická transferová stratégia“ klubu.
Jedna z fanúšikovských skupín Celtic Fans Collective spustila kampaň s názvom „Not Another Penny“ (Ani cent navyše), ktorá vyzýva priaznivcov tímu k bojkotu nákupu klubových suvenírov, prehliadok štadióna či účasti na rôznych klubových podujatiach.
Takisto odmieta zakúpiť si jedlo či nápoje v bufetoch v Celtic Parku.