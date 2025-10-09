Vrátil Oviedo do najvyššej súťaže po 24 rokoch. Nováčik ukončil spoluprácu so srbským trénerom

Veljko Paunovič.
Veljko Paunovič.
V tejto sezóne zaznamenal dve víťazstvá a šesť prehier

OVIEDO. Španielsky futbalový klub Real Oviedo ukončil spoluprácu so srbským trénerom Veljkom Paunovičom. Tím sa pohybuje po 8. kolách tesne nad pásmom zostupu na 17. mieste.

Paunovič doviedol Oviedo v minulej sezóne prvýkrát po 24 rokoch späť do najvyššej súťaže, ale teraz ho klub prepustil po dvoch víťazstvách a šiestich prehrách.

„Trénerovi prajeme všetko dobré a ďakujeme mu za historický úspech v podobe návratu do najvyššej súťaže,“ napísalo Oviedo na sociálnych sieťach.

Klub zatiaľ neinformoval, kto Paunoviča nahradí.

