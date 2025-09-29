VIDEO: Valenciu opäť zasiahli povodne. Zápas s Oviedom museli odložiť

Hráč Valencie sa chytá za hlavu.
Hráč Valencie sa chytá za hlavu. (Autor: REUTERS)
Odohrá sa v utorok o 20:00, pokiaľ to dovolia poveternostné podmienky.

VALENCIA. Pondelkový zápas španielskej futbalovej La Ligy medzi Valenciou a Realom Oviedo odložili pre vysoký stupeň výstrahy pred silnými dažďami. Oznámila to Španielska futbalová federácia (RFEF).

Duel na štadióne Mestalla mal mať výkop o 21.00 SELČ, no odohrá sa v utorok 30. septembra o 20.00, pokiaľ to dovolia poveternostné podmienky.

V nedeľu vydala meteorologická agentúra pre región Valencia najvyšší stupeň výstrahy pred dažďom.

VIDEO: Záplavy v provincii Valencia

V októbri 2024 si katastrofálne povodne v tejto oblasti vyžiadali 235 obetí a viacero zápasov bolo odložených.

V pondelok zostali v meste Valencia zatvorené školy, univerzity aj viaceré verejné priestory. Informácie priniesla agentúra AFP.

