VIDEO: Prepáčte, ospravedlnil sa Vinicius za skrat. Real takmer dopustil veľké prekvapenie

Keď Bellingham v 55. minúte poslal loptu z pokutového kopu iba do ľavej žrde a krátko na to VAR neuznal pre ofsajd gól Mbappeho, vyzeralo to na prekvapenie.

"Jude odohral skvelý zápas. Po neúspešnej penalte sa emočne nepotopil a dodalo mu to ďalšiu motiváciu. Vyvinul veľkú snahu, aby sme uspeli a víťazný gól je pre neho zároveň odmena za predvedenú hru," povedal tréner Realu Ancelotti.

"Neviem si vysvetliť, prečo sa nám hra v prvom polčase nedarila, no som rád, že v druhom to bolo lepšie, hoci sme v závere mali iba desať hráčov. Sú to pre nás dôležité tri body, ktoré považujem za zaslúžené, no nemôžeme v zápasoch ukazovať dve takéto rozdielne stránky našej hry," konštatoval Ancelotti.

Piatkový zápas bol dohrávkou 12. kola, keďže v pôvodnom termíne zasiahli Valenciu ničivé záplavy, ktoré postihli východné pobrežie Španielska.

Na gólový obrat Realu takmer odpovedal Luis Rioja, ktorý v závere nadstaveného času trafil strelou z veľkej diaľky do žrde. Valencia získala z uplynulých šiestich ligových zápasov iba dva body a stráca štyri na pozície mimo "červenej zóny", znamenajúcej vypadnutie.