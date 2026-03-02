Mbappé podstúpil v Paríži ďalšie testy zraneného kolena. Operácia údajne v pláne nie je

Francúzsky futbalista Kylian Mbappe navštívil v pondelok Paríž v rámci liečby zraneného kolena. Operácia však v pláne nie je. Pre agentúru AFP to potvrdili ľudia z okolia hviezdneho útočníka Realu Madrid.
Dvadsaťsedemročný Mbappe bol v Paríži v sprievode členov lekárskeho tímu Realu Madrid.
„So súhlasom klubu podstupuje ďalšie testy ohľadom kolena s cieľom optimalizovať nadchádzajúcu starostlivosť a prípravu na návrat. V súčasnosti nie je v pláne žiadna operácia,“ uviedol zdroj pre AFP.
Mbappeho trápilo od konca minulého roka zranenie vonkajšieho väzu v ľavom kolene. V dôsledku pretrvávajúcej bolesti počas tréningu vynechal aj minulotýždňovú odvetu play off o osemfinále Ligy majstrov proti Benfice Lisabon, z ktorej postúpil ďalej jeho tím.
V uzdravenie kanoniera dúfa aj francúzska reprezentácia, ktorú čakajú v lete majstrovstvá sveta v USA, Mexiku a Kanade. Ohľadom prístupu k liečbe nie sú medzi klubom a národným tímom nezhody.
„Bol to viac-menej spoločný konsenzus všetkých a myslíme si, že najlepšie bude, ak si dá pauzu, zotaví sa a vráti sa stopercentne pripravený,“ povedal tréner „bieleho baletu“ Alvaro Arbeloa koncom minulého týždňa a dodal: „
Nie je to otázka dní, bude to trvať trocha dlhšie, no neviem povedať koľko. Dúfam, že nie dlho.“ Mbappe strelil v tejto sezóne 38 gólov v 33 zápasoch vo všetkých súťažiach a zostáva otázne, či bude tímu k dispozícii v osemfinále LM proti Manchestru City.
V rámci marcového asociačného termínu majú Francúzi na programe dva prípravné zápasy, najprv s Brazíliou v Bostone (26. marca) a o tri dni neskôr s Kolumbiou vo Washingtone.