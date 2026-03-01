Real Betis remizoval v derby. Valencia víťazne a Espanyol dvakrát neudržal vedenie

Momentka zo zápasu Betis - Sevilla.
Momentka zo zápasu Betis - Sevilla.
1. mar 2026 o 20:42
V neúplnej tabuľke figuruje na piatom mieste.

Futbalisti Realu Betis remizovali v 26. kole španielskej La Ligy v mestskom derby s FC Sevilla 2:2. V neúplnej tabuľke figurujú na piatom mieste. Po prvom polčase viedol Betis 2:0, na hosťom sa po zmene strán podarilo vyrovnať.

Aj Espanyol Barcelona remizoval na pôde Elche 2:2 a je na siedmej priečke. Bod pre domácich zachránil v 90. minúte Rafa Mir, ktorý premenil pokutový kop. Valencia zdolala Osasunu Pamplona 1:0.

La Liga - 26. kolo:

Real Betis - FC Sevilla 2:2 (2:0)

Góly: 16. Antony, 37. Fidalgo - 62. Sanchez, 85. Romero

FC Valencia - Osasuna Pamplona 1:0 (0:0)

Gól: 67. Ramazani (z 11 m)

CF Elche - Espanyol Barcelona 2:2 (1:1)

Góly: 42. Aguado, 90. Mir (z 11 m) - 7. García, 57. Romero, ČK: 90+5. Pickel (Espanyol) po druhej ŽK

Tabuľka La Ligy

La Liga

    dnes 20:42
