Malá dedina z Lichtenštajnska explodovala na sociálnych sieťach, prekonala aj Bazilej

„Najskôr si to chceme užiť,“ hovorí Wolfinger. Klub plánuje spustiť TikTok účet a zverejniť video ako poďakovanie novým fanúšikom.

Dokonca aj mexický futbalový klub León ponúkol Balzersu priateľský zápas. „Ak by sa to stalo, mohli by sme zvážiť tréningový kemp v Latinskej Amerike,“ dodáva Wolfinger s úsmevom.

FC Bazilej, ktorý bol prekonaný v počte sledovateľov, reagoval s humorom a na Instagrame zablahoželal: „Gratulujeme FC Balzers k tomuto raketovému vzostupu. Čoskoro si vezmeme späť prvé miesto.“

Nový obľúbený klub fanúšikov

Balzers teraz oslavuje aj množstvo komentárov od argentínskych fanúšikov, ktorí klub označili za svoj nový obľúbený. Amatérsky klub z dediny s 4 700 obyvateľmi sa stal symbolom toho, čo dokáže sila sociálnych médií.