Rusi by nemali mať prístup k medzinárodným súťažiam, tvrdí Ševčenko

"Táto vojna je krutá. Je to otrasné, je to genocída. Bolo pre mňa dôležité nájsť spôsob, ako pomôcť mojej krajine. Ukrajina je paralyzovaná, nie je možné riadiť ekonomiku, každý deň nás ostreľujú a ľudia umierajú," dodal tréner ukrajinskej reprezentácie v rokoch 2016 až 2021.



Ševčenko poznamenal, že všetky peniaze, ktoré vyzbiera charitatívna organizácia United 24, pôjdu priamo do Národnej banky Ukrajiny a potom ich spravodlivo rozdelia tam, kde to bude potrebné.



Na Ukrajine bol pozastavený všetok šport, pretože všetky masové zhromaždenia sú v súčasnosti zakázané podľa stanného práva.

Bude to tak platiť minimálne do 23. augusta, keďže ukrajinský parlament v nedeľu predĺžil stanné právo do spomenutého termínu.



Ukrajinská futbalová reprezentácia sa však 1. júna predstaví v semifinále play-off o postup na tohtoročné majstrovstvá sveta v Katare, keď v Glasgowe nastúpi proti domácim Škótom.

Úspešnejší z tejto dvojice zabojuje o štyri dni neskôr v Cardiffe proti Walesanom o poslednú európsku miestenku na šampionáte.

"Mnohí z nich nemali vôbec možnosť trénovať. Verím však, že zázrak je možný, pretože viem, akú majú motiváciu,“ zakončil najlepší svetový futbalista v roku 2004.