Pristúpi k hlasovaniu. UEFA bude rozhodovať o vylúčení Izraela

ŽENEVA. Európska futbalová únia (UEFA) smeruje k hlasovaniu o suspendovaní izraelskej federácie pre vojnu v Gaze.
Väčšina z 20-členného výkonného výboru pravdepodobne podporí vylúčenie izraelských tímov z medzinárodných súťaží.
Prezident USA Donald Trump a jeho administratíva budú podľa hovorcu pracovať na tom, aby zabránili vylúčeniu izraelských tímov.
Agentúra AP uviedla, že informácie o hlasovaní UEFA priniesli dva zdroje, ktoré chcú z dôvodu citlivosti prípadu zostať v anonymite. Rada Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sa má budúci týždeň stretnúť v Zürichu.
Niekoľko expertov vymenovaných Radou OSN pre ľudské práva v utorok vo vyhlásení požiadalo o vylúčenie Izraela z medzinárodných futbalových podujatí, informovala agentúra DPA.
Rada vyzvala riadiace orgány FIFA a UEFA, aby podnikli vhodné kroky ako nevyhnutnú reakciu na prebiehajúci konflikt v Gaze.
Americká vláda však prostredníctvom rezortu diplomacie vedeného Marcom Rubiom priamo zasiahla, aby zabránila uvaleniu športových sankcií.
„Určite urobíme všetko pre to, aby sme úplne zastavili akékoľvek pokusy zakázať izraelskému národnému tímu účasť na MS,“ povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí pre Sky News.
Izrael odmieta všetky obvinenia vznesené v rámci Rady OSN pre ľudské práva a obviňuje Radu aj jej spravodajcov zo zaujatosti voči Izraelu.
Nie je jasné, či FIFA podporí vylúčenie Izraela, vzhľadom na blízke vzťahy medzi prezidentom FIFA Giannim Infantinom a prezidentom USA Donaldom Trumpom.
Podpora jeho administratívy sa považuje za kľúčovú pre úspešné usporiadanie budúcoročných MS.
Izraelská futbalová reprezentácia bojuje o postup na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade. V kvalifikačnej I-skupine jej patrí priebežná 3. priečka so zhodným počtom bodov s druhým Talianskom, ktoré hralo o zápas menej.