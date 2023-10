UEFA rozhodla o osude prerušeného duelu. Konala podľa požiadaviek federácií

BRUSEL. Európska futbalová únia (UEFA) vo štvrtok oznámila, že výsledok pondelkového zápasu kvalifikácie ME medzi Belgickom a Švédskom (1:1) zostane v platnosti.

Stretnutie prerušili po prvom polčase v dôsledku teroristického útoku, ktorý neprežili dvaja švédski fanúšikovia.

"Teší nás, že UEFA dospela k tomuto rozhodnutiu, ktoré je v súlade s tým, čo si želali obe dotknuté federácie. Športové záležitosti sú však druhoradé, naše myšlienky sú s obeťami a ich rodinami.

To, že sa nevinní švédski fanúšikovia stali terčom terorizmu, je šokujúce a je ťažké predvídať, aké to bude mať dôsledky do budúcnosti," vyhlásil Hakan Sjöstrand, generálny riaditeľ Švédskej futbalovej asociácie (SvFF).