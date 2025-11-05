Hráčovi Tottenhamu sa muž vyhrážal so zbraňou. Prípad vyšetruje polícia

Destiny Udogie
Destiny Udogie (Autor: TASR/AP)
TASR|5. nov 2025 o 10:19
Incident sa stal v septembri.

LONDÝN.Futbalistu anglického Tottenhamu Destinyho Udogieho mal v severnom Londýne ohroziť páchateľ so zbraňou.

Metropolitná polícia začala vyšetrovanie po incidente, do ktorého bol zapojený 22-ročný taliansky reprezentant, informovala agentúra DPA.

Tridsaťjedenročného muža po incidente, ktorý sa stal v septembri, zatkli pre podozrenie z držby strelných zbraní so zámerom ich použitia, vydierania a vedenia vozidla bez vodičského preukazu. Polícia uviedla, že muža prepustili na kauciu, kým vyšetrovanie pokračuje.

„Od incidentu poskytujeme Destinymu a jeho rodine podporu a budeme v tom pokračovať. Keďže ide o právnu záležitosť, nemôžeme ju ďalej komentovať,“ uviedol hovorca klubu zo severného Londýna.

Políciu privolali 6. septembra o 23.14 h po hlásení, že muž vo veku okolo 20 rokov bol ohrozený zbraňou na Cockfosters Parade v Barnete.

„Policajti hovorili s obeťou a počas vyšetrovania dostali hlásenie, že ten istý páchateľ údajne vydieral a ohrozoval ďalšieho muža vo veku okolo 20 rokov. Pri žiadnom z incidentov nedošlo ku zraneniam.

Muža zatkli v pondelok 8. septembra pre podozrenie z držby strelných zbraní so zámerom ich použitia, vydierania a vedenia vozidla bez vodičského oprávnenia. Bol prepustený na kauciu, kým vyšetrovanie pokračuje,“ vyjadril sa hovorca polície.

