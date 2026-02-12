Tuchel si získal dôveru. Anglická reprezentácia s ním predĺžila zmluvu

Nemecký tréner Thomas Tuchel zostane na lavičke futbalovej reprezentácie Anglicka až do konca majstrovstiev Európy 2028 vo Veľkej Británii a Írsku.
S anglickou Futbalovou asociáciou (FA) sa dohodol na predĺžení zmluvy, pôvodná mu mala vypršať po tohoročných MS.
Päťdesiatdvaročný Tuchel sa ujal kormidla pri národnom tíme v januári 2025, nahradil Garetha Southgatea. Z desiatich doterajších zápasov prehrali jeho zverenci jediný, v júni minulého roka v príprave so Senegalom.
V kvalifikácii na MS vyhrali Angličania pod jeho vedením všetkých osem zápasov a neinkasovali ani raz so skóre 22:0.
„Som veľmi šťastný a hrdý, že som predĺžil svoje pôsobenie pri reprezentácii Anglicka. Nie je žiadnym tajomstvom, že som si doteraz užil každú minútu práce s hráčmi a neviem sa dočkať, keď ich povediem na majstrovstvách sveta. Je to neuveriteľná príležitosť a urobíme všetko pre to, aby bola krajina na nás hrdá,“ povedal Tuchel.
Angličania sa na tohtoročných MS stretnú v základnej skupine s Chorvátskom, Ghanou a Panamou. Majstrovstvá Európy vo futbale 2028 spoločne usporiadajú Anglicko, Škótsko, Wales a Írsko.