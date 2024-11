Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam Vás pri dnešnom zápase 13. kola Niké Ligy medzi Trnavou a Michalovcami. Zápas sa bude odohrávať na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Úvodný výkop je naplánovaný na 15:30hod. Zápas povedie rozhodcovská trojica Smolák – Ferenc, Jánošík.



FC Spartak Trnava sa momentálne nachádza na 3. priečke tabuľky s 21 bodmi. Zverenci trénera Michala Gašparíka majú na konte 5 víťazstiev, 6 remíz a iba 1 prehru, ktorá sa zrodila so Slovanom po stave 0:1. V minulom zápase sa Trnavčanom podarilo vyhrať s Komárnom stavom 3:2. Najproduktívnejším hráčom Spartaka je momentálne Erik Daniel so 4 gólmi a 1 asistenciou. Trnava nastupuje do zápasu ako jednoznačný favorit.



MFK Zemplín Michalovce sa momentálne nachádzajú na 9. priečke tabuľky s 13 bodmi. Zverenci trénera Antona Šoltisa majú na konte 3 výhry, 4 remízy a 5 prehier. V minulom zápase Michalovčania vyhrali proti Skalici stavom 2:1. Určite by si chceli v dnešnom meraní síl s Trnavou predĺžiť svoju šnúru víťazstiev (zaznamenali 2 víťazstvá v rade), no proti Spartaku to nebude jednoduché. Najproduktívnejším hráčom Michaloviec je momentálne Matúš Marcin so 4 vsietenými gólmi.



Naposledy sa tieto tímy stretli 04.08.24. Vtedy domáce Michalovce remizovali s hosťujúcou Trnavou stavom bezgólovým – 0:0.