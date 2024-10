Futbalisti Trnavy sa v poslednom období výsledkovo posunuli. Do ligy vstúpili množstvom remíz, no z posledných 5 ligových dielov majú bilanciu 3 výhry – 1 remíza – 1 prehra, i keď práve tá ich poriadne škrie, keďže prišla v derby proti Slovanu. Pre Spartak to bola zároveň prvá porážka v sezóne. Celkovo patrí Trnave 3.miesto tabuľky so ziskom 18 bodov. Mužstvo sa zatiaľ trápi v ofenzíve, skórovalo totiž len 13-krát, menejkrát napli sieť za súperovým brankárom len hráči Komárna. V poslednom kole si ale túto štatistiku spartakovci zlepšili, keď uspeli na trávniku Trenčína výsledkom 3:2, skórovať sa podarilo aj ich najlepšiemu strelcovi, ktorým je so 4 presnými zásahmi Erik Daniel.



Komárno sa nachádza na poslednom mieste tabuľky so ziskom 9 bodov, avšak treba povedať, že oproti väčšine ligového pelotónu má 2 zápasy k dobru. Pravda, ide o duely na Trnave a Slovane. Paradoxom je, že kým Trnava je remízovým kráľom, Komárno je jediným celkom ligy, ktorý ešte neremizoval ani raz – jeho bilancia je 3 výhry a 7 prehier. Futbalisti z juhu Slovenska ťahajú šnúru 4 ligových prehier v rade, ktorú by v Trnave radi prerušili. Vonku sa im darí celkom slušne, trojbodovo zbíjať dokázali v Košiciach aj Banskej Bystrici. Najlepším strelcom Komárna je 3-gólový Patrik Voleský.



Pre oba tímy to bude prvé tohtosezónne meranie síl, pôjde totiž o dohrávku 3.kola, zápas bol vtedy odložený pre európske povinnosti Trnavy.

Obaja súperi sa naposledy stretli na jar 2023 v pohári, Trnava vtedy vonku uspela výsledkom 2:0