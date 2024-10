Kľúčová návšteva od UEFA dopadla výborne. Organizátori oznámili aj ceny vstupeniek na ME

BRATISLAVA. Predstavitelia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) majú za sebou tretiu návštevu členov Európskej futbalovej únie (UEFA).

Tá sa uskutočnila v rámci zisťovania stavu príprav pred ME do 21 rokov, ktoré sa na Slovensku uskutočnia na budúci rok od 11. do 28. júna.

Turnaj už pozná 13 účastníkov, ďalší traja pribudnú po barážových dueloch. Fanúšikovia sa už môžu pripraviť na kúpu vstupeniek, predpredaj sa rozbehne budúci týždeň.