Dánska reprezentácia má nového trénera. Som maximálne motivovaný, uviedol

"V Brianovi Riemerovi máme energického trénera so zápalom a veľkým odhodlaním, ktoré sme hľadali. Zdieľa náš pohľad na futbal – snahu dominovať v zápasoch a hrať útočný a technický futbal," uviedol športový riaditeľ DBU Peter Möller.

Dáni prežívajú z dlhodobého hľadiska pomerne vydarené obdobie. Na ME 2020 boli v semifinále a na tohtoročných ME postúpili taktiež do vyraďovacej fázy.

Výkony na MS 2022 v Katare však neboli presvedčivé – získali len bod za remízu 1:1 s Tuniskom a v D-skupine skončili poslední.

"Stať sa trénerom Dánska je veľký splnený sen, som nesmierne hrdý a poctený. Zároveň sa cítim pripravený na svoju úlohu a som maximálne motivovaný," povedal Riemer.