Slovenský futbal stagnuje, musíme zmeniť mnoho vecí, vraví tréner mládeže

V troch zápasoch kvalifikačného turnaja v Moldavsku zaznamenali po jednom víťazstve, remíze aj prehre a patrí im 3. miesto v 12. skupine so štyrmi bodmi.

BRATISLAVA. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov stále môžu postúpiť do ďalšej fázy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.

"Dlhodobo nedávame veľa gólov, ale to nie je problém iba našej kategórie. Je to problém globálny, celoslovenský. Robíme niekde chybu pri výchove útočníkov," pokračoval slovenský kouč, ktorý nechcel vyzdvihovať výkony jednotlivcov.

No povedali sme si i tvrdšie slová a chlapci to uchopili zo správnej strany, postavili sa k úlohám ako chlapi," povedal Bažík o zápase proti Nemcom. Jeho zverenci strelili v troch dueloch len dva góly, za čo podľa neho môže systém.

"V našom mužstve to nie je o individualitách. Zažil som tento turnaj ako tréner už tretíkrát. Dvanásť turnajových dní všetko odhalí a v tomto mužstve nehrozila ponorková choroba.

Práve naopak, zdalo sa mi, že čím sme boli spolu dlhšie, tým viac sa partia dávala dokopy. Svedčia o tom výsledky aj zlepšujúce sa výkony. Uvidíme, či to bude stačiť napokon na postup."

Bažík svojim hráčom dopraje ďalšie zápasy proti kvalitným súperom.

"Viem že sme neodohrali ideálnu kvalifikáciu, prvé dva zápasy nám nevyšli. Ten postup do druhej fázy kvalifikácie ME želám hlavne chlapcom, aby mohli odohrať v marci ďalšie tri ťažké medzištátne zápasy, čo by ich opäť kvalitatívne futbalovo posunulo," myslí si skúsený kormidelník, podľa ktorého treba v slovenskom futbale veľa vecí zlepšiť.

"Stagnujeme, treba si to priznať. Je to na širšiu debatu. Musíme veľa komunikovať s klubmi, musíme zmeniť mnoho vecí. Zaostávame v intenzite hry, v herných činnostiach. Je toho fakt veľa."