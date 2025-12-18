Legendárny tréner podľahol chorobe. Stál na lavičke aj proti Slovensku

Vo veku 72 rokov zomrel nórsky futbalový tréner Age Hareide. Zomrel vo štvrtok doma obklopený rodinou, správu priniesla agentúra DPA. Hareidov syn Bendik ju potvrdil pre viaceré nórske médiá vrátane vysielateľa NRK.
Hareidemu diagnostikovali v júli nádor na mozgu. Podľa článku v novinách Verdens Gang mal v uplynulom čase vážne problémy s rečou a motorikou.
Dúfal, že sa bude môcť zúčastniť majstrovstiev sveta vo futbale budúce leto, na ktoré sa Nórsko kvalifikovalo prvýkrát od roku 1998.
Hareidea považovali za jednu z najväčších trénerských legiend Škandinávie. Trénoval niekoľko špičkových klubov vrátane Bröndby IF, Viking Stavanger, Rosenborg Trondheim a Malmö FF. So svojimi klubmi v Dánsku, Nórsku a Švédsku získal ligové tituly.
Niekoľkokrát pôsobil aj ako tréner národného tímu, najprv v rokoch 2003 až 2008 v rodnom Nórsku, potom od konca roka 2015 do roku 2020 v Dánsku a neskôr takmer rok a pol na Islande, čo bola jeho posledná trénerská pozícia.
Jeho tím v tomto období dvakrát nestačil na Slovensko v kvalifikácii ME 2024.