Bývalému trénerovi diagnostikovali nádor. Dvakrát prehral so Slovenskom

Nórskemu futbalovému trénerovi Ägemu Hareidemu diagnostikovali nádor na mozgu.
Sedemdesiatdvaročný bývalý kouč národných tímov Nórska, Dánska a Islandu sa dozvedel o diagnóze v júli, pričom ho táto informácia zaskočila.
Podľa správy agentúry DPA môže hovoriť len v obmedzenom rozsahu a má aj problémy s motorikou.
„Je to trochu škoda, ale už nebudú žiadne trénerské pôsobenia,“ povedal Hareide. Jeho syn Bendik sa vyjadril, že rodina nevie, koľko času mu ešte zostáva.
Dúfajú však, že si bude môcť pozrieť budúci rok majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku, kam sa Nórsko kvalifikovalo prvýkrát od roku 1998 suverénnym spôsobom. „Teraz však všetko sústredíme na to, aby sme mali krásne Vianoce.
To je všetko, čo momentálne môžem povedať,“ uviedol syn kormidelníka, ktorý je považovaný za jedného z najznámejších v Škandinávii.
Naposledy stál na lavičke Islandu od apríla 2023 do novembra 2024.
Jeho tím v tomto období dvakrát nestačil na Slovensko v kvalifikácii ME 2024.