ONLINE: AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (9. kolo)

Trápiaci sa AS Trenčín si v sobotňajšom program Niké ligy zahrá proti FK Železiarne Podbrezová.



AS Trenčín: Trenčania vyhrali naposledy v druhom kole, keď zdolali Košice 2:0. Odvtedy prehrali v lige štyri duely a v dvoch prípadoch remizovali. Naposledy nestačili na nováčika z Komárna a podľahli mu 1:2. Víťazstvo zaznamenali v 3. kole Slovnaft Cupu, keď zdolali Nové Mesto nad Váhom 2:0. Zatiaľ sú na predposlednom mieste so ziskom šiestich bodov. Emmanuel Uchegbu je s dvoma gólmi najlepším strelcom.



FK Železiarne Podbrezová: Železiari sa po prehre s Ružomberkom naladili víťazne proti Michalovciam, mužstvo z východu zdolali 4:1. Podbrezovej sa taktiež darilo v Slovnaft Cupe, vysoká výhra 9:0 nad ŠK Olympia Bobrov hovorí za všetko. V tabuľke sú hostia na tom lepšie o dva body ako ich súper. Najlepším strelcom je trojgólový Roland Galčík.