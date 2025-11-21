Kroos sa dočká ďalšej pocty. Dostane najvyššie federálne vyznamenanie Nemecka

Ocenenie dostane za svoju spoločenskú angažovanosť.

BERLÍN. Bývalý nemecký futbalista Toni Kroos dostane Rad za zásluhy Spolkovej republiky Nemecko, najvyššie federálne vyznamenanie svojej vlasti.

Prezident krajiny Frank-Walter Steinmeier na budúci týždeň odcestuje do Madridu a vo štvrtok udelí Kroosovi vyznamenanie.

Tridsaťpäťročný stredopoliar, ktorý vyhral s Nemeckom titul majstra sveta v roku 2014, ukončil svoju kariéru vlani po tom, čo s Realom Madrid vyhral Ligu majstrov a zahral si na majstrovstvách Európy.

Ocenenie však dostane za svoju spoločenskú angažovanosť. Pred desiatimi rokmi založil nadáciu pomenovanú po ňom, ktorá pomáha ťažko chorým deťom.

„Financujeme terapie a liečbu, pomáhame s nákupom pomôcok a plníme malé sny detí, ktoré sú, žiaľ, niekedy ich poslednými želaniami,“ uvádza sa na webovej stránke nadácie.

