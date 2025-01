S Jabloncom hral v Konferenčnej lige. Český stredopoliar posilnil Skalicu

Odtiaľ sa presunul na hosťovanie do českého FC Vlašim. Od leta 2023 pôsobil v Brne. Pre Smejkala pôjde o prvý angažmán mimo Česka.

SKALICA. Český futbalista Tomáš Smejkal sa stal novou posilou MFK Skalica. Dvadsaťšesťročný stredopoliar prestúpil do posledného tímu tabuľky Niké ligy z druholigového českého klubu Zbrojovka Brno.

"Pred vianočnými sviatkami ma oslovil tréner David Oulehla, či by som si nechcel vyskúšať najvyššiu futbalovú ligu na Slovensku. V Brne som mal zmluvu už len na pol roka a cítil som, že po futbalovej stránke by to chcelo zmenu. Od tohto angažmánu očakávam nazbieranie skúseností i s iným, ako českým futbalom, a taktiež aj nejaký posun v mojej kariére," povedal Smejkal pre klubový web.