Vráti sa Tuchel do Anglicka? Nemecký tréner údajne rokoval s klubom z Manchestru

BERLÍN. Nemecký futbalový tréner Thomas Tuchel údajne absolvoval úvodné rokovania s Manchestrom United.

Informoval o tom športový magazén Kicker, podľa ktorého sa o služby súčasného kouča Bayernu Mníchov zaujíma James Ratcliffe, spolumajiteľ United.

Tuchel má s Bayernom platnú zmluvu do konca sezóny. Bavori už stratili šancu na obhajobu bundesligového tiulu, no postúpili do semifinále Ligy majstrov, v ktorom nastúpia proti Realu Madrid.