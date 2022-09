Tuchel spoznal trest za kritiku rozhodcu. Musí zaplatiť pokutu

Tuchel zúril po dvoch kľúčových rozhodnutiach Taylora, ktoré boli proti Chelsea a viedli ku gólom Tottenhamu v londýnskom derby.

Tréner Chelsea, a rovnako aj Tottenhamu Antonio Conte, boli vylúčení po záverečnom hvizde po dvoch stretoch pri čiare, pričom Nemec dostal dištanc na jeden zápas. Tuchel na otázku, či by Taylor nemal opäť rozhodovať zápasy Blues, odpovedal:

"Možno by to bolo lepšie. Nemyslia si to len niektorí fanúšikovia. Môžem vás ubezpečiť, že si to myslí celá naša šatňa, každý človek. Hráčov poznáte, vedia, čo sa deje, keď sú na ihrisku."

Videoasistent Mike Dean neskôr priznal, že mal požiadať Taylora, aby prehodnotil incident zo záveru zápasu.