Bojovali aj o finále EURO. Španielsko a Taliansko si dajú repete v Lige národov

Domáci Taliani by radi nadviazali na vzájomný júlový zápas na ME, keď na londýnskom Wembley zdolali Španielov 4:2 na strely zo značky pokutového kopu. Duel sa vtedy skončil v riadnom hracom čase i po predĺžení nerozhodne 1:1.

"My sa budeme snažiť ešte zlepšiť tie veci, ktoré nám v tom zápase až tak nevychádzali. Nebude to ľahké. Na ME to bol náročný súboj, museli sme siahnuť na dno síl, aby sme cez súpera prešli. Aj teraz budeme musieť podať 110-percentný výkon, aby sme Španielov zdolali."

Donnarumma sa vráti na San Siro prvýkrát po letnom odchode z AC do Paríža St. Germain. Najlepší hráč EURO 2020 verí, že na neho nebudú milánski fanúšikovia pískať:

"Bolo by smutné, ak by sa to stalo. Vždy som vydal maximum pre AC Miláno a verím, že to fanúšikovia zohľadnia."