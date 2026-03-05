Strelec dostal kredit od kouča Middlesbrough: Odviedol neuveriteľnú prácu

Slovenského futbalistu Davida Strelca vyzdvihol Kim Hellberg, tréner druholigového anglického Middlesbrough, kde útočník pôsobí.
Tím posilnil svoje nádeje na priamy postup do Premier League po víťazstve 3:1 na ihrisku Birminghamu City začiatkom tohto týždňa.
Strelec si pripísal proti Birminghamu gól a podľa Hellberga odviedol „neuveriteľnú“ prácu. V tejto sezóne odohral 21 ligových zápasov a zaznamenal štyri góly.
„V tom zápase odviedol neuveriteľnú prácu. Spôsob, akým pracoval, ako napádal brankára – robil presne to, čo sme od neho chceli. A potom, samozrejme, ten gól. Ten bol jednoducho špičkový,“ citoval kormidelníka klub na sociálnej sieti Facebook.
„Bolo to preňho náročné obdobie, ako mladý hráč sa presťahoval zo Slovenska sem. Je to ťažké a som zaňho veľmi šťastný,“ pokračoval Hellberg.
VIDEO: Gól Davida Strelca v čase od 7:40 min
Middlesbrough zostáva na druhom mieste tabuľky, ktoré zaručuje priamy postup. Pre klub by to bola prvá účasť v Premier League od ročníka 2016/17.
Do konca sezóny zostáva ešte 11 zápasov. Pod ním sú na miestach zaručujúcich play off Ipswich Town, Millwall, Hull City a Wrexham. Najbližší prenasledovateľ stráca so zápasom k dobru tri body.
Middlesbrough získalo Strelca minulý rok a podpísalo s ním päťročnú zmluvu. Pred prestupom zaujal Angličanov výkonmi v Slovane Bratislava, kde strelil 30 gólov v 56 zápasoch.
O miesto v základnej zostave Hellberga bojuje napríklad s Tommym Conwayom, Morganom Whittakerom či Alexom Gilbertom. Tím čaká ďalší zápas už tento víkend, keď sa bude snažiť udržať víťaznú sériu.
V nedeľu popoludní hrá na ihrisku Queens Park Rangers. Ich súper v poslednom období nemá najlepšiu formu – prehral dva zápasy proti Southamptonu a Sheffieldu United.