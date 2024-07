Prispel k postupu do Premier League. Downes podpísal so Southamptonom dlhodobú zmluvu

Dvadsaťpäťročný stredopoliar v tíme už pôsobil v uplynulej sezóne ako hosťujúci hráč z West Hamu. Southampton sa spolu s ním prebojoval v uplynulej sezóne späť do Premier League.

STREDA. Anglický futbalista Flynn Downes podpísal štvorročnú zmluvu so Southamptonom.

"Sme nadšení, že môžeme Flynna priviesť späť. Bolo to pre nás v lete veľkou prioritou a to, že sa nám to podarilo hneď na začiatku predsezónnej prípravy, je pre nás tiež veľmi dôležité.