Calzonovi sa na zraze hlásilo 12 hráčov. Vždy sem rád chodím, hovorí Lobotka

Slovákov čaká prvé stretnutie od tohtoročných majstrovstiev Európy, na ktorých postúpili do osemfinále.

Najlepší zo štvorice tímov zamieri o divíziu vyššie, tím z druhej priečky pôjde do play off o B-divíziu. Poslednému naopak hrozí prepad do najslabšej D-divízie.

Nadchádzajúci súper z Pobaltia je pre Slovensko pomerne neznámy. Reprezentácie majú za sebou len dva vzájomné zápasy, oba v rámci kvalifikácie na MS 2006 v Nemecku.

Tieto konfrontácie vyhrali Slováci v pomere 2:1 (vonku) a 1:0. S Azerbajdžanom sa naopak stretli aj v predošlej edícii Ligy národov a z dvojzápasu získali tri body - najprv vyhrali v Baku 1:0, ale v domácej odvete, ktorá bola prvým zápasom pod vedením Calzonu, prehrali 1:2.