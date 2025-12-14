Obrovská eufória v tíme outsidera. Vo finále Škótskeho pohára zdolal Celtic a oslavuje titul

Futbalisti St. Mirren oslavujú víťazstvo v Škótskom pohári. (Autor: TASR/PA via AP)
REUTERS, TASR|14. dec 2025 o 21:53
Nový tréner tímu z Glasgowa prehral aj svoj tretí zápas na lavičke klubu.

Futbalisti Celticu Glasgow v nedeľu prekvapivo nezvládli finále škótskeho Ligového pohára proti St. Mirren a prehrali 1:3.

Nový tréner Celticu Francúz Wilfried Nancy sa tak stal prvým kormidelníkom v histórii klubu bez víťazstva v úvodných troch dueloch na lavičke škótskeho giganta.

Po prehrách proti lídrovi tamojšej súťaže Heart of Midlothian a AS Rím v Európskej lige prišlo aj zaváhanie v Hampden Parku.

Ukončenie zmluvy Brendana Rodgersa a následné angažovanie Nancyho, ktorý predtým viedol Columbus Crew, bolo pre veľkú časť fanúšikov Celticu prekvapením.

Po odchode Rodgersa prebral dočasne klub skúsený Martin O'Neill. Ten doviedol Celtic aj do spomínaného finále, keď jeho zverenci zdolali v semifinále Rangers 3:1 po predĺžení.

VIDEO: Zostrih zápasu St. Mirren - Celtic

Hrdinom St. Mirren vo finále sa stal najmä dvojgólový Jonah Ayunga a pridal sa aj Marcus Fraser.

Obaja sa zapísali do histórie klubu, ktorý získal Ligový pohár len druhýkrát, celkovo je to pre mužstvo z mesta Paisley piata klubová trofej.

Škótsky pohár - pavúk play-off

dnes 21:53
