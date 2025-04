MS vo futbale so 64 tímami? Chaos, raz by mohlo hrať až 132 krajín, reagujú kritici

Uviedol, že takéto zvýšenie by viedlo k "chaosu".

"Osobne s tým nesúhlasím," povedal 59-ročný šejk z Bahrajnu. Ročník 2030 sa ustálil na 48 tímoch, takže záležitosť je podľa neho "vyriešená".

Jeho náprotivok z riadiaceho orgánu juhoamerického futbalu CONMEBOL Alejandro Domínguez nedávno vyzval Medzinárodnú futbalovú federáciu FIFA, aby podujatie jednorazovo rozšírila.

"Ak táto otázka zostane otvorená, potom budú dvere otvorené nielen pre rozšírenie turnaja na 64 tímov, ale niekto môže prísť a požadovať zvýšenie počtu na 132 tímov," povedal Salman.

"Kde by sme potom skončili? Nastal by chaos," doplnil šejk s tým, že od MS vo futbale 2034 by už bol ochotný rozmýšľať nad zvýšením počtu účastníkov.