Trnava cez zimu veľké zmeny nechystá, Gašparík si chce udržať kľúčového hráča

Keby sa nám jedno – dve mená podarili dostať do mužstva, bolo by to fajn. Na našich nosných hráčov sa ale ako tréner môžem spoľahnúť, viem, čo od nich očakávať, aká kvalita v kabíne je. Ak počítam aj chalanov z dorastu, máme 24 hráčov, sme konkurencieschopní," povedal tréner Spartaka Michal Gašparík.

Veľké zmeny v trnavskom tíme sa cez zimnú prestávku neočakávajú. "S kádrom sme spokojní, vyskladali sme ho, aby sme dosiahli naše ciele. Keď boli chalani zdraví, na ihrisku ukázali kvalitu. Túžime po tom, aby mužstvo bolo ešte silnejšie a chceli by sme ho doplniť, ale nie je to v zime ľahké.

Na prestupovom trhu sa Trnavčania pokúsia uloviť ofenzívne typy. "Pozeráme sa po hrotovom útočníkovi, prípadne ešte podhrotovom hráčovi, možno aj druhom útočníkovi. Uvidíme, čo sa nám podarí, možno neprinesieme nikoho. V letnom prestupovom období je ľahšie niekoho nájsť. Počkáme si na toho pravého, no budem rád, ak sa to podarí už teraz," uviedol kouč.

Cez prestupové obdobie sa zvyknú meniť veci neraz zo dňa na deň, zásadný odchod z kádra momentálne ale plánovaný nie je. "Neviem o žiadnej ponuke. Viem, že šumy sú okolo kľúčových hráčov a cudzincov, mnohí manažéri im motajú hlavy, ale to je normálne. Ak ponuky prídu, budeme sa nimi zaoberať, ale konkrétna na stole nie je."

Rokujú s Oforim aj Azangom

V klube pracujú aj na predĺžení zmlúv viacerých hráčov. V lete sa podľa Gašparíkových slov končí kontrakt až štrnástim členom kabíny. Na dobrej ceste je podľa trnavského kouča dohoda so stopérom Marekom Ujlakym. V rokovaní sú okrem iných aj s krídelníkmi Kelvinom Oforim a Philipom Azangom.

"Ofori sa vyjadril, že v zime zostane na sto percent, ak to platí a nepríde pre hráča a klub adekvátna ponuka, tak tu zostane do leta. Otázka je, čo potom. Chceli by sme o hráčov zabojovať. Nie je to o tom, že sme sa teraz zobudili, že im v lete končia zmluvy.

Bavíme sa s nimi dlhšie, ale nie je to jednoduché, aj hráči si chcú nechať pootvorené dvierka, každý má svoje ambície. Myslím, že o niečo bližšie sme v rokovaniach s Azangom ako Oforim. Azango je pre mňa kľúčovým hráčom, čo dokázal aj na jeseň a myslím si, že ho vieme ešte posunúť," zdôraznil lodivod Spartaka.