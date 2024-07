Spartak Trnava chce ponaháňať Slovan, v hre je príchod útočníka. Odídu dve opory?

Ďalšie zmeny v kádri nie sú vylúčené, Trnava zvažuje uvoľnenie dvoch hráčov do iných klubov, následne by riešila príchod útočníka.

"Verím, že mužstvo ukáže, že nie je slabšie ako v minulej sezóne, ale že bude plus mínus na rovnakej a lepšej úrovni. V tíme máme dobré povahy, títo hráči môžu byť futbalovo zaujímaví do trnavského prostredia. Verím, že sa uchytia, pretože to je na začiatku dôležité," vyjadril sa Gašparík.

"Vedel by som si predstaviť priviesť ešte typologicky iného útočníka, ktorý by mohol byť mladý a dravý a popri Ďurišovi a Paurovi by rástol. Uvidíme, či sa nám to podarí, káder je však dosť naplnený. Jednému - dvom hráčom by sa hodila vyššia minutáž, ako budú môcť dostať," reagoval kouč A-tímu.

O šancu sa v letnej príprave pasovalo aj kvarteto dorastencov, ktorí budú zatiaľ pokračovať v mládežníckych kategóriách a trénovať s áčkom.