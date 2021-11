Z trénera Španielska spadol stokilový ruksak. Morata po piskote zožal aplauz

"Dnes to nebol náš deň. Boli sme v útoku málo nebezpeční, aj keď nejaké šance sme mali. Ja som sa ocitol vo dvoch, veľmi som chcel pomôcť tímu a skórovať. Žiaľ, nepodarilo sa mi to. Španieli potvrdili, že majú skvelý tím. Nemyslím si, že sme si prvé miesto prehrali v tomto zápase. Body sme stratili už predtým v Gruzínsku a Grécku, čo nás môže spätne veľmi mrzieť," povedal švédsky krídelník Emil Forsberg.

Švédi nevystrelili na bránu ani raz, štyri pokusy išli mimo priestoru troch žrdí. Tréner Švédov Janne Andersson bol napriek prehre spokojný s výkonom hráčov.

"Z tohto zápasu si môžeme vziať do baráže veľa pozitívneho, čo by som po zápase v Gruzínsku rozhodne nemohol tvrdiť. Ľudia vidia často veci čierno-bielo, ja sa snažím ísť vždy viac do hĺbky. Z výkonu proti Španielsku mám dobrý pocit, môžeme na ňom stavať. Hráčom som sa poďakoval a zagratuloval im."

Atmosféra: 10/10

Španieli sa na záverečný turnaj MS kvalifikovali dvanásty raz za sebou. Pomohli im k tomu aj diváci, ktorí boli na štadióne La Cartuja v Seville ich dvanástym hráčom.

"Ak by som mal ohodnotiť atmosféru, dávam 10 bodov z 10. Ľudia stáli za nami celý zápas, boli úžasní. Postúpili sme aj vďaka nim, pretože výkon nebol z našej strany ideálny.