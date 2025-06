ONLINE: Španielsko - Francúzsko dnes, Liga národov LIVE (semifinále)

K poslednímu vzájemnému utkání došlo před 11 měsíci v semifinále EURA. Španělsko tam zvítězilo 2:1. Skóre se zrodilo v prvních 25 minutách. Galského kohouta poslal už v 8. minutě do vedení Randal Kolo Muani, ovšem La Roja dokázala otočit zásahy Lamina Yamala a Daniho Olma, které od sebe dělily čtyři minuty.

