Niet času na skúšanie, velí tréner Slovinska. Nominoval aj Šporara

ĽUBĽANA. Tréner slovinskej futbalovej reprezentácie Matjaž Kek povolal do nominácie na októbrové kvalifikačné zápasy MS 2022 proti Malte a Rusku troch nováčikov. Sú nimi Žan Karničnik, Žan Kolmanič a Timi Max Elšnik.

Do mužstva sa vrátili Benjamin Verbič a David Tijanič. V kádri nechýba bývalý útočník bratislavského Slovana Andraž Šporar, ktorý koncom leta zamieril do anglického druholigového Middlesbrough, kde sa zaradil do základnej zostavy.