Čaká ich veľa cestovania. Slováci spoznali súperov v Lige národov

Ján Kováčik, prezident SFZ: "Dva tipy mi vyšli - Bielorusko a Azerbajdžan. Kvôli vzdialenosti by som si želal, aby tretí súper bol Moldavsko. Samozrejme, našou ambíciou je vždy byť úspešní a v tejto chvíli za mňa môžem povedať, ale je to môj individuálny názor, že túto skupinu by sme mali, alebo chceli vyhrať."

Peter Palenčík, generálny sekretár SFZ: "Je to žreb a tam si človek nenavyberá. Čo bude pre nás dôležité, bude vyžrebovanie skupiny a poradie zápasov. Na to treba nastaviť celú logistiku tímu. Ja som osobne netrafil ani jedno meno súperov."

Marek Hamšík, reprezentačný kapitán: "Spoznali sme súperov v Lige národov, dá sa povedať, že sú to všetko mužstvá z bývalého Sovietskeho zväzu, s ktorými sa aj poznáme. Či už je to Bielorusko alebo Azerbajdžan. Budeme mať aj nového súpera, ktorého nepoznáme, ako je Kazachstan alebo Moldavsko. Je to prijateľná skupina, určite tam boli nepríjemnejšie mužstvá. Určite sme favorit skupiny a pobijeme sa o prvé miesto a postup."