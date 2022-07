Guľa s premiérovým víťazstvom. Dunajská Streda dohrávala v desiatich

Adrian Guľa, tréner DAC: "Bol to môj prvý zápas a preto očakávania boli veľké. Z môjho pohľadu tam boli veci, ktoré z pohľadu mužstva neboli dobré. Podstatné však je, že sme to zvládli. Je dobré, že nás vyrovnávajúci gól nepoložil. Víťazstvo si vážime, ale vieme hrať lepšie. Sme len v polčase, odveta bude náročná, ale s tým sme počítali."

Dominik Kružliak, kapitán DAC: "Viacero šancí sme nedotiahli do úspešného konca. Škoda, mohli sme vyhrať vyšším rozdielom, ale aj výhra o gól sa ráta. Súper mal dnes dve šance a z jednej dal gól. V druhom polčase sme si vytvorili veľký tlak, ale nedokázali sme to tam dotlačiť. Napriek tomu sme v dobrej pozícii a verím, že to v odvete zvládneme."

/zdroj: RTVS/