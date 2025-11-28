Slovenky zakončili kalendárny rok prehrou. V prípravnom zápase nestačili na Američanky

Momentka zo zápasu Slovensko U23 - USA U23.
Momentka zo zápasu Slovensko U23 - USA U23.
Jediný gól strelila Američanka Sentorová.

Prípravný zápas

Slovensko U23 - USA U23 0:1 (0:1)

Gól: 5. Sentorová

Zostava SR: Geletová (46. Huber-Tóthová) - Retkesová, Košíková, Fischerová, Matušicová (90.+1 Vargová) - Hmírová (60. Škerdová), Mikolajová (60. Kaláberová), Vojteková, Maťavková (80. Surová), Morávková (60. Hrúziková) - Fabová (80. Šurnovská)

Slovenské futbalové reprezentantky prehrali v piatkovom prípravnom zápase v Senci s tímom USA do 23 rokov 0:1.

Bol to pre ne záverečný duel v tomto kalendárnom roku. Jediný gól zápasu strelila už v 5. minúte kapitánka amerického tímu Ally Sentorová.

Zápas bol pre Slovenky súčasťou prípravy na kvalifikáciu MS 2027, ktorú odštartujú v marci.

Hlas po stretnut

Peter Kopúň, tréner SR: „Som rád, že súper pre nás dokázal vytvoriť to, o čom som hovoril pred zrazom. V prvom polčase sme sa organizačne nevedeli postaviť proti tomu, čo hrali ony, v dvojzápase s Nemeckom hrali iným spôsobom. Chvíľu trvalo, kým sa do toho naše hráčky dostali, potom to aj nám zjednodušilo hru. Mrzí ma gól, aký sme dostali. V polčase sme to potrebovali celé preskladať, dať hráčkam inštrukcie, vďaka nim bolo druhých 45 minút z nášho pohľadu výrazne lepších. Je fajn, že si dokážeme vytvoriť momenty, keď hráme pred ich bránkou, ale musíme to strelecky dokonať tak, aby sme boli úspešnejší.“

Reprezentácie

dnes 18:59
